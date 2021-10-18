محمد بن مسعود - الدمام - انهيار حوثي عقب مصرع اللواء اسماعيل المسوري في الضالع

اشتعلت المعارك بشكل عنيف بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثيين شمالي الضالع.

وقالت مصادر محلية ان معارك عنيفة تدور رحاها بشكل عنيف وسط انهيار كبير لقوات المليشيات الحوثية عقب مقتل منتحل رتبة لواء المدعو اسماعيل المسوري، قائد المجاميع الحوثية في الضالع.

قد يهمك ايضاً

وحسب مصادر محلية ان القوات المشتركة استعادة السيطرة على 3 مواقع هامة في الحدود الادارية لمحافظة إب مع الضالع.

وافادت المصادر ان المعارك اسفرت عن سقوط عددا من القتلى والجرحى والاسرى من مليشيات الحوثيين، بينما قتل جنديين من القوات المشتركة في الضالع.

واشارت المصادر ان القوات المشتركة غنمت اسلحة وآليات عسكرية وذخائر متنوعة خلال المعركة التي لا زالت مستمرة حتى اللحظة شمالي الضالع.