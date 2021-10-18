محمد بن مسعود - الدمام - التحالف يصدر بيانا عسكريا عقب سيطرة الحوثيين على مديريات في شبوة ومأرب

أعلن التحالف ، الأحد، عن مقتل 165 عنصراً تابعا لقوات الحوثي وتدمير 10 آليات عسكرية في ضربات جوية جديدة جنوب محافظة مأرب. وقال التحالف في بيان له إن “قواته نفذت 41 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعه لقوات الحوثي بمديرية العبدية والقرى المحيطة بها خلال الساعات الـ 24 الماضية . قد يهمك ايضاً يأتي هذا بعد اعلان المتحدث باسم قوات الحوثي السيطرة على سبع مديريات في محافظتي شبوة ومأرب بينها مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب. وبحسب سريع ، فإن قواتهم نجحت في السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة وحريب والعبدية في مأرب .

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