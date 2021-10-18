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رياح وأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. تعرف عليها

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، يتضمن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يصاحبها تدني في مستوى الرؤية على ثلاث مناطق بالمملكة.

وبين أن التنبيه يشمل (الخرمة -مويه -تربة –رنية) في منطقة مكة المكرمة، و (الحناكية -العلا -المهد -اليتمة -وادي الفرع -الرايس -العيص -ينبع -ينبع النخل) في منطقة المدينة المنورة، كما يشمل التنبيه (الأفلاج -الحريق -السليل -ليلى -وادي الدواسر -البجادية -الدوادمي –عفيف) في منطقة الرياض.

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن التنبيه يبدأ من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ6 مساءً.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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