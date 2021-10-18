شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، يتضمن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يصاحبها تدني في مستوى الرؤية على ثلاث مناطق بالمملكة.

وبين أن التنبيه يشمل (الخرمة -مويه -تربة –رنية) في منطقة مكة المكرمة، و (الحناكية -العلا -المهد -اليتمة -وادي الفرع -الرايس -العيص -ينبع -ينبع النخل) في منطقة المدينة المنورة، كما يشمل التنبيه (الأفلاج -الحريق -السليل -ليلى -وادي الدواسر -البجادية -الدوادمي –عفيف) في منطقة الرياض.

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن التنبيه يبدأ من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ6 مساءً.