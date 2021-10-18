شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من استخدام مواد تبييض الأسنان لهؤلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة، أن تنظيف الأسنان في العيادة يختلف عن تبييض الأسنان، وأن الهدف الرئيس من إجراء تنظيف الأسنان في العيادة هو تحسين صحة الأسنان، حيث يشتمل على إزالة الميكروبات التي تتواجد في الفم، وعند الانتهاء من إجراء تنظيف الأسنان في العيادة قد تصبح الأسنان أكثر بياضًا بعد إزالة التصبغات المتراكمة عليها؛ لكن إذا كان لونها الفعلي شديد الصفار فإن التنظيف في العيادة لن يغير ذلك.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيس من تبييض الأسنان هو استعادة بريق وبياض الأسنان الطبيعي الذي قل مع مرور الوقت بعد تعرضها للعوامل التي تسبب تغير لونها.

وأضافت أن ذلك بكون باستخدام مواد تبييض الأسنان لإزالة البقع وأي تصبغات موجودة في مسامات الأسنان الدقيقة.

وحذرت الصحة من استخدام تبييض الأسنان لمن هم أقل من 16 سنة، وأثناء الحمل والرضاعة، وعند وجود التهابات أو أمراض في اللثة.