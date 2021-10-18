شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جلسات للنقاد والمبدعين بـ«شواهد على الفن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُنظم وزارة الثقافة 5 جلسات حوارية ضمن أنشطة معرض «شواهد على الفن» المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض. وسيشارك في الجلسات مجموعة من الأكاديميين والنقاد والفنانين للحديث عن تاريخ الفنون البصرية في المملكة والعوامل المؤثرة فيها، ودور الرئاسة العامة لرعاية الشباب «سابقاً» في دعم الفن والفنانين على مدى خمسة عقود. وتنطلق الجلسات الحوارية، اليوم، بعنوان «رحلة المقتنيات الفنية من رعاية الشباب لوزارة الثقافة» وتستضيف كلاً من د. سوزان ليحيى، ود. حنان الأحمد، وتديرها د. مها السنان. وتقام الجلسة الثانية غدا بعنوان «اقتناء الأعمال الفنية نحو تنظيم أفضل» ويتحدث فيها الفنانون التشكيليون: محمد السعوي، وسارة العمران، وعبدالرحمن السليمان، وتديرها حفصة الخضيري، أما الجلسة الثالثة بعنوان «ملامح الفنون البصرية السعودية من الحداثة إلى المعاصرة» فستقام الأحد القادم وتستضيف المتحدثين: د. محمد الرصيص، ود. إيمان الجبرين، وفيصل الخديـدي، وتديرها الدكتورة خلود البقمي. وتقام رابع الجلسات الثلاثاء المقبل بعنوان «رعاية الفنون ومدى تأثيرها الحضاري على المجتمع» ويتحدث فيها إيهاب اللبان، وتديرها د. حنان الهزاع، فيما تقام الجلسة الخامسة والأخيرة 2 نوفمبر القادم بعنوان «رحلة فنان سعودي بين المحلي والعالمي» وتستضيف الفنانين: د. أحمد ماطر، بكر شيخون، مها الملوح، وتديرها الدكتورة نورة شقير.