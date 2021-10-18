شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو للالتزام بتعليمات عدم السفر إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت وزارة الخارجية، بجميع المواطنين، اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، وذلك نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة هناك، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان.

ودعت الوزارة، المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن، وعدم التردد في التواصل مع أرقام هاتف سفارة المملكة لدى لبنان: 009611762722 / 009611762711 هاتف شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0096178803388 الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334.