شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعل تطلق «خلوني» من جبل «القارة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الفنانة مشاعل أغنيتها الجديدة «خلوني» التي تم تصويرها في كهوف جبل القارة بالأحساء، أحد المعالم السياحية العالمية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تصوير فيديو كليب غنائي في هذه المنطقة السياحية العالمية، وتم تصوير الأغنية خلال يوم كامل، وهي كلمات مشرف العتابي وألحان حاتم منصور، وتم اختيار أربع فتيات سعوديات موديل بإطلالة رومانية.

وقالت مشاعل: إن جبل القارة أبهرها برسومه التكوينية، لذلك قررت أن تصور الكليب الجديد بين جدرانه، وأشارت إلى سعادتها الكبيرة بالتصوير في مدينة الأحساء، ووجهت الشكر إلى أهل الأحساء الذين رحبوا بي أثناء التجهيز للعمل.

وأضافت إن هناك لونا مختلفا للفتيات المشاركات معها في تصوير الكليب، وأن الأغنية ستنال إعجاب جمهورها في الوطن العربي.