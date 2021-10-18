شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يغني «دق القلب» بالعراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغنية جديدة من اللون الغنائي العراقي، طرحها الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعنوان «دق القلب»، يتعاون فيها مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، أتقن فيها أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي، ويقول في كلماتها:

«دماره، أستاهل دماره، خل تحركني ناره، خلاني واقع بالعشق، وما اطفيها الجكاره، إثاره، حبه غير إثاره، موتني بسماره، لمن اشوفه ارتبك.. وتصعد الحرارة، إلهي.. عبدك يا إلهي، لافت انتباهي، مو خلقه قاتلني قتل، هنيال أهله وجاره، إشارة.. لو أشر بإشارة، أروح له طيارة، هذا العليه دق القلب، ودورت عنه دواره».

ويتعاون الجسمي في الأغنية الجديدة «دق القلب» مع الفنان العراقي نور الزين في تلحين الأغنية، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وتميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

وطرحت الأغنية من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع «يوتيوب»، إلى جانب الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.