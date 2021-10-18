شكرا لقرائتكم خبر عن «لعبة السعادة» يجمع نخبة من نجوم الشاشة الفضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينشغل طاقم عمل المسلسل الجديد «لعبة السعادة» في تصوير المشاهد الأولى من العمل الاجتماعي الكوميدي، من إخراج الفنانة جمعان الرويعي، وتأليف وليد كمال، وسيناريو وحوار محمد جمال، وبطولة نخبة من الفنانين، منهم: عبدالمحسن القفاص، خالد البريكي، أحمد العونان، ميس كمر، ريم أرحمة، نورا محمد، أميرة محمد، وأمل محمد. ويجري تصوير العمل في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يدخل ضمن السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام. وتدور الأحداث حول عدة قضايا اجتماعية تهم المجتمع الخليجي بصفة عامة، بيد أن الطرح سيكون مختلفا عن الأعمال التي طرحت في السابق.