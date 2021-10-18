شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1274 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2021م، وانتزاع 1.274 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغما مضادا للأفراد، و1.065 لغما مضادا للدبابات، و186 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

ونزع في محافظة عدن 47 لغما مضادا للدبابات و138 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف نزع 1.000 لغم مضاد للدبابات بمديرية اليتمة، و3 ذخائر غير متفجرة و8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية خب الشعف، كما تمكن فريق «مسام» من نزع لغم واحد مضاد للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 33 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذخيرتين غير متفجرتين بمديرية عتق في محافظة شبوة.

وتمكن فريق «مسام» في محافظة تعز من نزع ذخيرتين غير متفجرتين بمديرية الوازعية، و3 ذخائر غير متفجرة و16 لغما مضادا للأفراد و3 عبوات ناسفة في مديرية المخا، بالإضافة إلى نزع 5 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية موزع، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر أكتوبر إلى 2.720 لغما، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 281 ألفا و321 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمساهمة في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون مخاطر.