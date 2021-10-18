شكرا لقرائتكم خبر عن «أداء» ينهي تدريب 1100 موظف بـ 64 جهازا عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تدريب أكثر من 1100 موظف يمثلون 64 جهازاً عاماً في عدة مواضيع تعنى بالأداء والقياس، في مقدمتها: «الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة، وتطبيقات في مؤشرات الأداء الرئيسة، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، ومنهجيات قياس تجربة المستفيد».

وينفذ المركز برامجه التدريبية لرفع مستويات المعرفة ونشر ثقافة الأداء بين موظفي الأجهزة العامة، وتمكين الجهات الحكومية من معرفة منهجيات الأداء بشكل احترافي.

وقدم مركز «أداء» 53 برنامجًا تدريبيًا خلال العام الجاري، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تحفز على النهوض بالأداء الحكومي. وتسلط مواضيع البرامج التدريبية الضوء على أحدث ممارسات الإدارة الإستراتيجية، وقياس تجربة المستفيد؛ كما تعمل على صقل وتنمية القدرات وإثراء المعلومات وأساليب المعرفة العلمية في مجال قياس الأداء وإدارته، وفق مناهج علمية متقدمة، مما ينعكس إيجابيًا على الأجهزة العامة ويساعد على توحيد المنهجيات والمفاهيم.

وأوضح مدير التدريب والتطوير في مركز «أداء» عبدالعزيز الشايع أن البرامج التدريبية عملت على تمكين منسوبي الأجهزة العامة ورفع مهاراتهم وتعزيز قدراتهم؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مستويات ثقافة الأداء والوعي المؤسسي لمنسوبيها، مشيراً إلى إسهام البرامج في توحيد المفاهيم والمنهجيات في الأجهزة العامة.