شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تفوز بجائزة الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية فوز المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بجائزة فريق عمل الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها لعام 2021، وذلك لجهودها المبذولة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، من خلال تحسين القيمة الغذائية للأغذية عبر إعداد وتطبيق إستراتيجية الغذاء الصحي.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أسماء الوزارات والمنظمات الـ19 الفائزة بجوائز «UN Inter-Agency Task Force on the Preventiand Control of NCDson»، ومن بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فئة الهيئات، الوزارات أو الوكالات الحكومية، خارج الصحة.

وتصنف جوائز «UN Inter-Agency Task Force on the Preventiand Control of NCDson» إلى ثلاث فئات، هي: وزارات الصحة أو وكالات حكومية تابعة لوزارة الصحة، والهيئات، الوزارات أو الوكالات الحكومية خارج الصحة، والجهات غير الحكومية «المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الأعمال الخيرية».

وتمثل هذه الجائزة المقدمة من أعلى الجهات الدولية والصحية «منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية»، اعترافا دوليا بجودة عمل «الغذاء والدواء» وتشريعاتها المعززة للصحة العامة، وشهادة على حضورها الدولي المميز، لتكون مرجعية موثوقة للجهات المماثلة.