شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لجناح الوزارة في معرض جيتكس للتقنية م. عبدالله الربيعة، أمس، منصة وزارة الداخلية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 المقام في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021م.

وأوضح م. الربيعة خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السابعة على التوالي، وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2021 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.

ونقل تحيات وشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنيًا للجميع النجاح في إبراز الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل الممكنات الرقمية ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أماناً، والاستخدام الأمثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية وتنفيذ الإجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.