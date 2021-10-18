شكرا لقرائتكم خبر عن توعية طلاب مدارس «الملك فهد السكنية» بتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت لجنة التثقيف الصحي، التابعة لمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل، زيارات عدة لمدارس البنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، في مدينة الملك فهد السكنية، التابعة لوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، بهدف التثقيف الصحي، وطرق الوقاية من فيروس «كورونا»، وتم توزيع المعقمات والكمامات للطلبة والطالبات.

وتستهدف لجنة التثقيف الصحي التوجيه والإرشاد الصحي لجميع منسوبي الشؤون الصحية سواء القطاع العسكري أو المدني لبناء بيئة صحية واعية لمجتمع آمن.