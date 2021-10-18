شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف خدمة لـ 666 مصابا بـ«التصلب المتعدد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، خدماتها لأكثر من 600 مستفيد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 3 آلاف خدمة، نفذت ضمن خمسة أهداف إستراتيجية، من خلال تنفيذ تسعة برامج علاجية وتأهيلية واستشارية، وعقد الشراكات المجتمعية وتنفيذ المبادرات التي تخدم مصابي التصلب المتعدد في المنطقة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية فاطمة الزهراني، أن الجمعية حريصة على تقديم البرامج والمبادرات النوعية، وإنجاز المشاريع التي تصب في خدمة مصابي التصلب المتعدد، مشيرة إلى أن البرامج والمبادرات العلاجية والتأهيلية تنوعت، وقدمت الجمعية خلال الربع الثالث نحو 3.046 خدمة، استفاد منها 666 مصابا من الرجال والنساء والأطفال، منهم 127 مستفيدا جديدا، ونفذت 10 برامج علاجية وتأهيلية ضمن 5 أهداف إستراتيجية نفذتها الجمعية تتمثل في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وتلبية احتياجاتهم، وتنمية الموارد المالية للجمعية، واستحداث مصادر وكيانات استثمارية لضمان الاستدامة المالية، واستقطاب شراكات فاعلة لرفع جودة خدمات الجمعية، واستثمار الموظفين والمتطوعين في تقديم الدعم والمساندة لمرضى التصلب المتعدد.

وأضافت إن مشروع «نماء»، الذي يستهدف تنمية الموارد المالية بالجمعية، حقق نحو 941.435 ريالا، واستفاد من مشروع «مراس» التأهيلي نحو 60 مستفيدا، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج وعي 14 مستفيدا، وبرنامج «تحسين»، الذي أطلق مبادرة «طمئنا عليك»، لحصر احتياجات مصابي التصلب المتعدد استفاد منه نحو 290 مستفيدا، وغيرها من البرامج.