شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لزيادة دور القطاع غير الربحي في التنمية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت جمعية الأوقاف الصحية بالدمام، اتفاقية تعاون مع التجمع الأول الصحي بالمنطقة، تضمنت تأسيس منشآت صحية وفق معايير تطابق نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى تحديد الإطار في الاتفاقيات المستقبلية بين الطرفين من أجل إنشاء الكيانات الصحية أو تأمين أجهزة طبية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مشاركة القطاع الخاص مع القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بجمعية الأوقاف الصحية عبدالحكيم الخالدي أن الاتفاقية تستهدف زيادة دور القطاع غير الربحي في التنمية الصحية، من خلال المشاركة في تطوير وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية، وغير الربحية، والمساهمة في التوسع بمختلف الأساليب والأدوات وتوحيد الجهود بين القطاعات في تجاوز التحديات الصحية التي تواجه البعض من المحتاجين والفقراء في المجتمع، سعيا لتحقيق الاستقرار الصحي لهم، مؤكدا حرص الجمعية على مد جسور التعاون المشترك مع القطاع الصحي بمنظور متجدد لصناعة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية في المملكة.