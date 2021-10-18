شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال فريق تفتيش وتسجيل الحادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت ”الخليج 365” مع مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية م. أحمد الخالدي، الذي أكد انتقال فريق تفتيش للموقع وتسجيل الحادث، وإعداد التقارير عنه، وتم التقاط صور متعددة، مشيرا إلى التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وقال إنه جار تشكيل لجنة لوضع حل جذري، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق العابثين بالبيئة، مبينا أن المفتشين ذهبوا للموقع ليلا ونهارا، وأعدوا التقارير حول ذلك، على أن يتم التنسيق النهائي مع الجهات المختصة للوقوف على هذه الأحداث، والقبض على ضعاف النفوس لعدم تكرار هذه المخالفات في مناطق أخرى، وتم إعداد تقرير مفصل عن الحادثة.

ودعا م. الخالدي عموم المواطنين للتفاعل والإبلاغ عن أي مخالفات في حق البيئة، مشددا على ضرورة التواصل على الرقم 988 لتقديم أي بلاغ حول ذلك.