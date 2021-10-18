السعوديه البحرين تكرم المليص وأبوعالي

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت مملكة البحرين سعد بن عبدالله المليص، أحد رواد التعليم بمنطقة الباحة، مؤسس التعليم النظامي في المنطقة، ومؤسس ورئيس نادي الباحة الأدبي، له عدة مؤلفات تربوية وثقافية وأدبية، والدكتور سعيد عطية أبو عالي أحد أبرز التربويين في المملكة والمنطقة، حيث عمل أستاذا مشاركا بجامعة أم القرى، ثم مديرا لتعليم المنطقة الشرقية لعدة سنوات، ورئيسا لتحرير عدد من المجلات الثقافية والأدبية، وعضوا مؤسسا ونائب رئيس نادي أدبي الشرقية، ورئيسا لشركة الباحة، ورئيسا لجامعة الباحة الأهلية.

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