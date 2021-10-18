جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع البلوي، الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمنا له هذه البادرة الطيبة، منوها بموقف «البلوي» الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه تبرع بكليته لشقيقته.. أمير تبوك يطمئن على البلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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