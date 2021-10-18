السعوديه تبرع بكليته لشقيقته.. أمير تبوك يطمئن على البلوي

محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة المواطن مشهور بن مهدي الحمري البلوي، الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع البلوي، الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمنا له هذه البادرة الطيبة، منوها بموقف «البلوي» الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.