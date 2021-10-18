محمد بن مسعود - الدمام - فلكي دولي يحذر جميع اليمنيين دون استثناء: هذا ما سيحدث ابتداء من الليلة ولمدة أسبوع كامل في جميع أنحاء اليمن

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن توقعات ومؤشرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع الجاري. وتوقع الفلكي الشوافي، في بلاغ صحفي، حصل “الميدان اليمني” على نسخه منه، تراجع كبير في هطول الامطار مع استمرار بعض الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المرتفعات الجنوبية غربية والغربية مع توقعات هطول اقل على أجزاء بسيطة من السواحل والسهول الساحلية. قد يهمك ايضاً وأشار الشوافي إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة بداية الأسبوع على معظم المناطق خصوصا المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية. ودعا الفلكي اليمني الشوافي في ختام البلاغ، المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة نشرات الطقس.

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