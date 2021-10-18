اخبار الرياضه السعوديه فلادان يضبط «النواخذة»

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقدت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وذلك من أجل قيادة دفة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الرياضي 2022/‏2023 خلفاً للمدرب الوطني خالد العطوي.

وجرت مراسم التوقيع مساء أمس (الأحد) في قاعة المؤتمرات بالنادي، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي. وسيتولى المدرب الجديد فلادان ميلويفيتش قيادة الجهاز الفني لـ(فارس الدهناء) مع أول حصة تدريبية مقبلة للفريق غداً.

يذكر أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ولد عام 1970، ويبلغ من العمر (51 عاما)، ومن أبرز الأندية التي لعب لها ريد ستار الصربي، باناثينايكوس اليوناني، وابولون سيمرنيس اليوناني.

واستمر فلادان في مسيرته الرياضية من لاعب إلى مدرب وتعد من أبرز الفرق التي دربها فريق جفور ايفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق امونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستار الصربي، والنادي الأهلي السعودي، وفريق أيك اثينا اليوناني.

ومن أبرز إنجازاته تحقيق الدوري الصربي عام 2017، وعام 2018، وتحقيق كأس صربيا عام 2015، كما حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الصربي عام 2017، وحصل على أفضل مدرب صربي عام 2018.