اخبار الرياضه السعوديه الهلال يتمسك بصدارة «الطائرة»

الفيصلي يفكك الاتحاد
وفي المجمعة، واصل الفيصلي مطاردته للمتصدر الهلال، بعدما نجح في تجاوز عقبة الاتحاد والتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25 – 20) / (25 – 23) / (23 – 25) / (25 – 22).
الترجي يتألق بـ«النصر»
أما في القطيف، فنجح الترجي في الصعود للمركز الثالث، عقب تألقه في مواجهة النصر، وتفوقه عليه بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25 – 19) / (25 – 20) / (25 – 10).
الأهلي يتجاوز عقبة ضمك
وفي خميس مشيط، تجاوز الأهلي عقبة مضيفه ضمك، وتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (19 – 25) / (12 – 25) / (25 – 22) / (19 – 25).الابتسام يبتسم بـ«الهداية»
وفي الدمام، نجح الابتسام في رسم بسمته الأولى هذا الموسم، بعدما تغلب على جاره الهداية بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة. وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 – 20) / (25 – 20) / (25 – 23).الخويلدية – الخليج
وفي اللقاء الأخير تمكن نادي الخليج من تجاوز الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل واحد وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام. وجاءت نتائج الأشواط: (25 – 21) / (20 – 25) / (23 – 25) / (20 – 25).
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