اخبار الرياضه السعوديه رئيس الطائي: فترة التوقف سبب خسارة أبها

محمد بن مسعود - الدمام - قدم رئيس نادي الطائي تركي الضبعان اعتذاره لجماهير ناديه بعد خساره فريقه نقاطا ثمينة من أمام أبها بهدف مقابل لا شيء. وقال الضبعان: «فريقنا لم يكن في كامل حضوره، ولا يوجد انضباط تكتيكي للفريق». وأضاف: «لاعبو الفريق يعيشون حالة حزن من الهزيمة، وهذا مؤشر إيجابي للمباريات القادمة». وزاد رئيس الطائي: «فترة التوقف للدوري لها تأثير كبير على الفريق وخسارته». واختتم الضبعان مخاطباً جماهير ناديه: «تستحقون الفرح، وسامحونا». وكان رئيس نادي الطائي بارك لفريق أبها الفوز والنقاط الثلاث كأول رئيس ناد في دوري المحترفين يبارك الفوز لفريق الخصم في مستهل الجولة الثامنة من الدوري.

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