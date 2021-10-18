اخبار الرياضه السعوديه ابن نافل: تجاوزنا خطوة وتبقت خطوتان

محمد بن مسعود - الدمام - علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد تأهل فريقه إلى دور الأربعة إثر فوزه على فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 3/صفر بقوله: «اللاعبون رجال في الملعب والجماهير في المدرج».

‏وأضاف: «تجاوزنا خطوة مهمة وصعبة وتبقت خطوتان نحو تحقيق المنجز نتخطاها بتكاتفنا سويًا بإذن الله بنفس المؤازرة والتأثير الفعّال والروح العالية».

وزاد: «الفريق قدم أداء فنياً مميزاً وهذا يحسب للمدرب واللاعبين، وبإذن الله يواصل الفريق في المباراة القادمة على هذا المستوى».

يذكر أن ابن نافل حقق كأس آسيا مع الهلال في نسخة 2019 بعد تغلب فريقه في المباراة الختامية على فريق «أوراوا» الياباني ذهاباً وإياباً، ويطمح ابن نافل بتكرار هذا الإنجاز مرة ثانية.