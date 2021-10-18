«نشرة عاجل».. 7 رسائل من «الصحة» بشأن المرحلة المقبلة و6  توجيهات من «التعليم» بشأن الطلبة غير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها تأسيس مكاتب استراتيجية في 3 مناطق.. تطوير للاقتصاد وإشراك للمجتمع المحلي في التنمية، استشاري: مؤشران يدلان على نهاية جائحة كورونا في السعودية، ولي العهد يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان، «الحرمين» يطوي صفحة جائحة كورونا ويلغي الحواجز حول الكعبة، «إيفاء» تكشف عن حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%.

تأسيس مكاتب استراتيجية في 3 مناطق.. تطوير للاقتصاد وإشراك للمجتمع المحلي في التنمية

جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، تأكيدًا على أهمية المكاتب الاستراتيجية في تطوير اقتصاديات المناطق المستهدفة ودعم ورعاية الميزات النسبة لكل منطقة، سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

مكافحة المخدرات تعدد أضرار «الكبتاجون»: أكثر المواد تأثيرًا على العقل

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن «الكبتاجون» أكثر المواد تأثيرًا على العقل، مشيرة إلى الأضرار التي يسببها «الكبتاجون» للأشخاص المتعاطين.

بالفيديو .. استشاري: مؤشران يدلان على نهاية جائحة كورونا في السعودية

أكد نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، والذي يعمل في أحد مراكز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، أنه منذ قرابة 3 أسابيع لم تصل إليهم الا حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.

استراتيجية تطوير الباحة والجوف وجازان.. ماذا نعرف عنها؟

جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، ليؤكد ما وعد به ولي العهد سابقًا، أثناء مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض» من تقديم استراتيجيات طموحة لجميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح.

بعد تخفيف الاحترازات.. 7 رسائل من «الصحة» بشأن المرحلة المقبلة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة إيجابية، مع تحصين أكثر من 20 مليون شخص بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد19».

سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين

أعلن الدفاع المدني، الأحد، إصابة 5 أشخاص، ووفاة 4 آخرين، إثر سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها (9) أشخاص.

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

انطلقت اليوم الأحد، في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (ف 15 إس إي).

6 توجيهات من «التعليم» بشأن الطلبة غير المحصنين من فئة الـ12 عامًا فأكثر

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الطلبة غير المحصنين من فئة الـ12 عامًا فأكثر، مؤكدة ضرورة التقيد والالتزام من قبل كل قطاعات الوزارة بالترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا.

ولي العهد يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله –، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان ، التي ستكون نواه لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

بالفيديو.. الزي السعودي يُزين وجوه الإنجليز قبل مواجهة نيوكاسل وتوتنهام

حرصت الجماهير الإنجليزي الداعمة لنادي نيوكاسل على ارتداء الزي الشعبي السعودي أثناء تواجدها في مدرجات مباراة الفريق أمام توتنهام.

ادخلوها بسلام آمنين.. «الحرمين» يطوي صفحة جائحة كورونا ويلغي الحواجز حول الكعبة

لحظات تاريخية؛ امتزجت بين الفرح والسعادة لانتهاء حقبة زمن الجائحة والعودة بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين؛ وبين المراحل الصعبة التي شهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي إبان ذروة الجائحة والتي استمرت ما يقارب ١٨ شهرًا.

وكيل «الصحة» يرد على المشككين في انحسار جائحة كورونا بالسعودية

رد وكيل وزارة الصحة على من وصفهم بـ«الطابور الخامس»، والذي شكك في انحسار الجائحة في السعودية.

لحظة خلع وزيري الصحة والحج لـ«الكمامة» تزامناً مع تخفيف الاحترازات

نشر عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزارة الصحة، الأحد، مقطع فيديو وثق من خلاله لحظة نزع وزير الصحة م. فهد الجلاجل ووزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة للكمامة؛ بالتزامن مع دخول قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ.

مقطع يوثق لحظة توديع توفيق الربيعة لزملائه في «الصحة»

أظهر مقطع فيديو لحظة توديع الوزير د. توفيق الربيعة لزملائه مقدماً شكره وثنائه على ما تم تحقيقه من انجازات نوعية بالقطاع الصحي أثناء فترة تكليفه.

متحدث «وقاية» يعلن تحديثات جديدة على البروتوكولات الوقائية لمواجهة كورونا

قال الدكتور عماد لافي المحمدي، متحدث هيئة الصحة العامة «وقاية»، إنه تقرر تقليص التباعد في المدارس إلى 30 سم، والسماح بعودة البوفيهات في المطاعم وغيرها.

متحدث «شؤون الحرمين» يكشف ضوابط العمرة والصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حسني حيدر، إنه لن يسمح للأطفال دون 12 عامًا بالدخول للمسجد الحرام، معبرًا عن آماله في أن يتم ذلك في المستقبل القريب بتعاوننا جميعاً.

«التحالف»: تنفيذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي بالعبدية.. ومقتل 165 إرهابيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تنفيذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

متحدث «البلديات» يوضح ضوابط السماح بحفلات الأعراس في قاعات الأفراح

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف سالم السويلم، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية من كورونا لا يعني زوال الخطر بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يدفعنا لمواصلة الجهد لتحقيق النجاح الكبير.

متحدث «الداخلية»: التحقق من التحصين بجرعتين عند دخول المنشآت.. والعقوبات بحق المخالفين

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، إن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية.

متحدث «الصحة»: لقاح معتمد في المملكة أعلى من أمثاله في مواجهة التحورات المثيرة للقلق

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأبحاث والدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية وأعلى من أمثاله من اللقاحات في مواجهة التحورات المثيرة للقلق ومن أبرزها تحور دلتا.

بعد تخفيف الاحترازات.. 7 رسائل من «الصحة» بشأن المرحلة المقبلة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة إيجابية، مع تحصين أكثر من 20 مليون شخص بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد19».

«إيفاء» تكشف حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%

نفت المنصة الوطنية للمخالفات المرورية ‏‏‏‏‏‏«إيفاء»، وجود برنامج تحفيزي تابع لها، بعد تداول أحد الصور التي تفيد بوجود برامج تحفيزية؛ تتضمن إعفاء 20% من قمة المخالفات المرورية.

مباراة الهلال والنصر في أبطال آسيا.. 50% حضور جماهيري لكل فريق

يلتقي نادي النصر والهلال، في التاسعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جماهير الاتحاد تقتحم ملعب المحالة خلال مباراة الفريق مع ضمك

اقتحمت جماهير نادي الاتحاد، ملعب المحالة الذي يقام عليه مباراة الفريق الأول مع نادي ضمك.

أجواء تاريخية .. جماهير نيوكاسل تستقبل الرميان بحفاوة وترفع صور ولي العهد

عبرت جماهير نيوكاسل عن فرحتها العارمة باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ملكية النادي وذلك قبل مواجهة توتنهام.

بالفيديو.. جمهور نيوكاسل يتفاعل مع مشجع سعودي خارج أسوار «سانت جيمس بارك»

تفاعل جمهور فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع أحد المشجعين السعوديين الحاضرين لقاء الفريق أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خارج أسوار «سانت جيمس بارك» معقل الماكبايس.

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