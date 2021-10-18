شرطة الرياض: ضبط مقيم حاول سرقة أوراق نقدية من صراف آلي بعد إتلافه

الرياض - محمد عبدالله - علنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على مقيم، حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية، بعد إتلافه بآلة حديدية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر، لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية، بعد إتلافه بآلة حديدية.

أكد متحدث شرطة الرياض، إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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