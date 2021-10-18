هل سيختفي فيروس كورونا نهائيًا أم سيستمر للأبد؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية نزار باهبري، إنه من الواضح حتى الآن أن فيروس كورونا مازال به تحورات؛ لكن أصبحت بسيطة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أحيانًا تحدث المتحورات لينتهي الفيروس بعد ذلك.

وأضاف خلال لقاء في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أن كورونا كانت اسمها سارس وأصبح غير موجود الآن ورأينا أيضًا كورونا المتسبب لمتلازمة الشرق الأوسط تسجل حالات قليلة جدًا الآن وأصبحت موسمية.

وأكد أننا الآن ليس أمامنا إلا التعامل بشكل دائم بدراسات، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات كلها موجودة والأهم هو الانتباه للتعليمات والالتزام بالتطعيم وعدم التشكيك حتى تحمي نفسك والمجتمع من انتشار الفيروس.