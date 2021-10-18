رئيس «الأمر بالمعروف»: خطة لتوظيف العنصر النسائي في الهيئة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف، عن وجود خطة لدى الهيئة ببدء دمج العنصر النسائي ضمن موظفي الهيئة.

وقال «السند» في لقاء عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إنه من المقرر أن يتم دمج العنصر النسائي في مجال الإرشاد والنصح والتوعية في كل أنحاء المملكة.

وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف، أن هناك خطة استراتيجية لتوظيف العنصر النسائي في الهيئة قريبا، مؤكدا أنه تم اتخاذ القرار وموافقة رئاسة الهيئة وفي مرحلة البدء في أقرب وقت.

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