«أبشر» تحذر من المواقع المشبوهة وتوجه رسالة للمستخدمين

الرياض - محمد عبدالله - حذرت منصة أبشر من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين.

وقالت منصة أبشر في بيان لها عبر حسابها في «تويتر»: «إنه يجب التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة؛ حيث يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (www.absher.sa) وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط .

وحذرت المنصة من محاولات التحايل من قبل الجهات المشبوهة عبر روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، موضحة أن هذه المحاولات تهدف إلى الحصول على بياناتكم واستغلالها.

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