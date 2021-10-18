تؤثر على صحة القلب والشرايين.. 5 أسباب لتراكم الدهون الثلاثية

الرياض - محمد عبدالله - بينّت مدينة الملك عبدالله الطبية، الأسباب المؤدية لتراكم الدهون الثلاثية بالشرايين، محذرة من مخاطرها ومضاعفاتها على صحة القلب والكبد.

وأوضحت المدينة الطبية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلاله مسببات تراكم الدهون الثلاثية وأعراضها وكيفية تجنبها.

أسباب وأعراض تراكم الدهون الثلاثية

وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، أن الدهون الثلاثية هي عبارة عن مادة دهنية مكونة من 3 أحماض دسمة تؤثر بشكل مباشر على القلب والكبد والشرايين.

وحددت مدينة الملك عبدالله الطبية، أبرز الأسباب التي تؤدي في النهاية لتراكم الدهون الثلاثية بالشرايين وتتمثل في التالي:

- الإفراط في تناول الدهون المشبعة والسكريات.

- العوامل الوراثية وقلة الحركة والنشاط البدني.

- زيادة الوزن المفرطة خصوصًا السمنة حول منطقة الخصر والبطن.

- الإصابة بداء السكري.

- خلل في الغدة الدرقية.

وأوضحت مدينة الملك عبدالله، الأعراض التي تنبأ بتراكم الدهون الثلاثية في الشرايين، ومن هذه الأعراض ما يلي:

- خلل في عمل أعضاء الجسم.

- تراكم الدهون على الكبد.

- تصلب الشرايين.

- التعرض للجلطات.

- اضطرابات في نبض القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ارتفاع الكوليسترول في الجسم.

- ضيق التنفس.

- التهاب البنكرياس.

الوقاية من تجنب الدهون الثلاثية

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الصحة عدد من النصائح والإرشادات الهامة لتجنب التعرض لمخاطر ومضاعفات تراكم الدهون الثلاثية ومن هذه التوجيهات:

- الابتعاد عن الدهون وخصوصًا الدهون المشبعة.

- الحد من تناول السكريات.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات.

- ممارسة الرياضة وزيادة النشاط البدني.

- تخفيف الوزن.

- الخضوع للفحص الطبي وتناول الأدوية الخاصة بذلك.

- التوقف عن التدخين.

- المحافظة على الوزن الصحي.

- اتباع نظام غذائي صحي قليل السعرات الحرارية.

- تجنب الأطعمة السكرية والمكررة.

- تناول الأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء.

اقرأ أيضًا :

وزارة الصحة تعمم نصائح هامة لتجنب الإصابة بـ«الأكزيما»

وزارة الصحة توضح أعراض نقص فيتامين د في جسم الإنسان