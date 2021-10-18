وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسجلت أمانة الرياض أعلى عدد بـ391.462 منحة، بواقع 7 قطع مقابل قطعة واحدة في الجنوب.
طلبات المنح المنفذة
أمانة العاصمة المقدسة
30682
أمانة منطقة المدينة المنورة
8534
أمانة منطقة الرياض
391462
أمانة محافظة جدة
156026
أمانة المنطقة الشرقية
62469
أمانة منطقة عسير
35723
أمانة منطقة القصيم
27662
أمانة منطقة جازان
6840
أمانة منطقة الجوف
18485
أمانة منطقة تبوك
19682
أمانة منطقة حائل
16611
أمانة منطقة الحدود الشمالية
7576
أمانة منطقة الباحة
6769
أمانة منطقة نجران
4879
أمانة محافظة الطائف
1835
أمانة محافظة الأحساء
7003
أمانة محافظة حفر الباطن
234
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 7 منح أراض في الرياض مقابل 1 في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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