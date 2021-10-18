أبشر تحذر من مواقع مشبوهة لاستغلال بيانات المواطنين

حذرت منصة أبشر من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة والتي تدعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين.

وقالت أبشر عبر حسابها في تويتر:« يجب التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة؛ حيث يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (www.absher.sa) وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط».

وحذرت المنصة من محاولات التحايل من قبل الجهات المشبوهة عبر روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، موضحة أن هذه المحاولات تهدف إلى الحصول على بياناتكم واستغلالها.