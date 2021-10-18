وقالت أبشر عبر حسابها في تويتر:« يجب التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة؛ حيث يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (www.absher.sa) وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط».
وحذرت المنصة من محاولات التحايل من قبل الجهات المشبوهة عبر روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، موضحة أن هذه المحاولات تهدف إلى الحصول على بياناتكم واستغلالها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبشر تحذر من مواقع مشبوهة لاستغلال بيانات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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