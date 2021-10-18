وثقت كاميرا مراقبة حادثًا مأساويًا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.
وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.
وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى، وفق روسيا اليوم.
لحظات مأساوية.. كاميرا توثق تطاير سقف بناء وسقوطه على المارة بسبب الرياح
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-18
وثقت كاميرا مراقبة حادثًا مأساويًا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.
وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.
وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى، وفق روسيا اليوم.
18 أكتوبر 2021 – 12 ربيع الأول 1443
12:23 AM
أدى لوفاة رجل وامرأة خلال إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية
وثقت كاميرا مراقبة حادثًا مأساويًا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.
وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.
وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى، وفق روسيا اليوم.
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