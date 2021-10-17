وزارة الخارجية السعودية تصدر تنبيها لمواطني المملكة

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، تنبيها لمواطني المملكة، داعية إياهم إلى عدم السفر إلى لبنان.



وقالت الوزارة، في بيان: "نظرا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناء على قرار وزارة الداخلية... بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".

وتابع البيان: "كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم".