السعودية | شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أموال من أحد أجهزة الصرف الآلي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أموال من أحد أجهزة الصرف الآلي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:16 مساءً, 17 أكتوبر 2021 م
المناطق- الرياض
صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر، لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية، بعد إتلافه بآلة حديدية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.