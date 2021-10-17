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عاجل | «الخارجية» تدعو المواطنين إلى عدم السفر للبنان

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الخارجية، جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وذلك نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان.

وحثت الوزارة ا كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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