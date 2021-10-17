الصحة: وعي المجتمع واستكمال التحصين عنوان المرحلة القادمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية وعي المجتمع باستكمال التحصين بجرعتين خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تسجيل41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 3 حالات وفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي «إننا في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين: وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وأضاف في مؤتمر الصحة أمس بأن أكثر من 44 مليون جرعة من لقاحات كورونا جرى إعطاؤها في المملكة، ونقترب من 21 مليون شخص تحصنوا بجرعتين.

من جهته أشار متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب إلى صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة وذلك للمحصنين بجرعتين من لقاحات كورونا.

ماذا قالوا في المؤتمر؟

متحدث البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم:







5.3 ملايين جولة رقابية منذ بدء جائحة كورونا في مختلف مناطق المملكة، ومخالفة 95,000 منشأة.



السماح بحفلات الأعراس في قاعات الأفراح دون التقييد بالعدد مع مراعاة البروتوكولات الصحية ومنها التحصين بجرعتين وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة.



السماح بخدمة التزيين النسائي في قاعات الأفراح، والاعتماد على الأواني ذات الاستخدام الواحد.



المحصنون بجرعتين هم من يسمح لهم دخول قاعات الأفراح.



ارتداء الكمامات داخل المطاعم والكافيهات إلزامي



متحدث شؤون الحرمين هاني حيدر: