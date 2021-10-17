ولي العهد يعلن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة والجوف وجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواه لتأسيس هيئات تطوير مستقبلا، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية؛ لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويأتي الإعلان عن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث في إطار اهتمامه الكريم وحرصه على أن تطال التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح.

وأكد ولي العهد أن العمل قائم على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء.

وستهدف هذه المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، إضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.

يشار إلى أن إطلاق المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق الثلاث، يأتي في إطار رؤية ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.

يذكر أن إعلان ولي العهد عن المكاتب الاستراتيجية للتطوير يعكس حرصه الكريم على تحقيق الشمولية في التنمية، وبعد الإعلان عن استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة.

أهمية المناطق الثلاث:

1 الباحة من أهم المناطق السياحة في المملكة.







تضم عددا كبيرا من الغابات.



تشتهر بغابة رغدان ومتنزه القمع ومتنزه الشكران إضافة إلى قرية ذي عين الأثرية.



تضم العديد من القرى والحصون.



تضم العديد من القرى والحصون.



2 الجوف تتميز بأنها أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية، إذ إن وجودها تاريخيا يعود إلى فترة العصر الحجري القديم.





تعد من أخصب المناطق الزراعية في المملكة.



يقع فيها مركز بسيطا الذي يعد «سلة غذاء المملكة».



تتميز باعتدال مناخها صيفا ووفرة المياه الجوفية العذبة بها.



تشتهر بزراعة أشجار الزيتون.



تنتج 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.



3 جازان تتميز بالكثير من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، والتراثي.