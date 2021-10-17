الزهراني يروي قصة صاحب مقهى خصص استقطاعا لمؤسسة خيرية فزادت مبيعاته 30% (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - روى ‏الدكتور أحمد الزهراني، قصة صاحب مقهى شهير في مدينة الرياض “خصص استقطاعا” لمؤسسة خيرية تعمل في مجال رعاية الايتام، فزادت مبيعاته بنحو 30%.

وقال الزهراني، خلال حديثه لقناة الرسالة: “صاحب المقهى أبلغني أنه بعدما خصص الاستقطاع زادت مبيعاته 30 %”.

ووجه الزهراني، دعوة للمؤسسات التجارية بالمساهمة في الاستقطاعات، تحت شعار استقطاع لأجر لا ينقطع”.