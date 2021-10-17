قُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار داخل حرم جامعة جرامبلينج الحكومية بولاية لويزيانا، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأوضحت المتحدثة باسم الجامعة تيشا أرنولد، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في حرم الجامعة.
وأضافت أن عدة أشخاص أُصيبوا، من بينهم طالب واحد على الأقل تلقى العلاج في مكان الحادث من إصابات لا تهدد حياته.
وبيّنت أن ضحية من غير الطلاب توفي في الحادث.
إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-17
قُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار داخل حرم جامعة جرامبلينج الحكومية بولاية لويزيانا، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأوضحت المتحدثة باسم الجامعة تيشا أرنولد، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في حرم الجامعة.
وأضافت أن عدة أشخاص أُصيبوا، من بينهم طالب واحد على الأقل تلقى العلاج في مكان الحادث من إصابات لا تهدد حياته.
وبيّنت أن ضحية من غير الطلاب توفي في الحادث.
17 أكتوبر 2021 – 11 ربيع الأول 1443
09:13 PM
إصابة مجموعة أشخاص بينهم طالب
قُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار داخل حرم جامعة جرامبلينج الحكومية بولاية لويزيانا، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأوضحت المتحدثة باسم الجامعة تيشا أرنولد، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في حرم الجامعة.
وأضافت أن عدة أشخاص أُصيبوا، من بينهم طالب واحد على الأقل تلقى العلاج في مكان الحادث من إصابات لا تهدد حياته.
وبيّنت أن ضحية من غير الطلاب توفي في الحادث.
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