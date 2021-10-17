في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء مجريات مباراة فريقهما ضد كوليرين في الدوري الإيرلندي لكرة القدم

ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أحدثها اعتداء حارس مرمى نادي جلينتوران الإيرلندي بشكل عنيف على زميله أثناء مجريات مباراة فريقهما ضد كوليرين في الدوري الإيرلندي لكرة القدم.

فقد حصل آرون ماكاري، حارس فريق جلينتوران المنافس في الدوري الإيرلندي الممتاز لكرة القدم، على بطاقة حمراء لاعتدائه بالضرب على زميله بوبي بيرنز خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع كوليرين.

فبعد أن سجّل كاهر فريل هدف التعادل لصالح كوليرين في الدقيقة الـ80 فقد الحارس آرون ماكاري أعصابه، واستشاط غضبًا، وركض نحو زميله المدافع بيرنز، وأمسكه من قميصه بقوة وهو يدفعه؛ ما أوقعه أرضًا، ثم انهال عليه بالضرب، وبصعوبة استطاع مجموعة من اللاعبين إنهاء هذه المهزلة الفريدة من نوعها، وتخليص المدافع من فتك حارسه به.