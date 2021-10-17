«الأمن البيئي» يضبط مواطنين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (24) مخالفًا لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (36) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والسودانية والباكستانية والبنجلادشية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا

سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين