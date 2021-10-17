«الصحة» تشدد على ضرورة التهوية: تساعد على تقليل تفشي العدوى

الرياض - محمد عبدالله - شددت وزارة الصحة على ضرورة تهوية الأماكن المغلقة، مشيرة إلى أن التهوية تساعد على تقليل تفشي العدوى.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «تهوية المكان تساعد على تقليل تفشي العدوى بإذن الله»، مشيرًا إلى أن التهوية عامل مهم في تقليل تلوث الهواء، وهي عامل رئيسي في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأضاف: «دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بفيروس كورونا أثبتت جميعها بحدوث التفشي في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل: المكاتب والمطاعم والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات».

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