بعد تخفيف الاحترازات.. 7 رسائل من «الصحة» بشأن المرحلة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة إيجابية، مع تحصين أكثر من 20 مليون شخص بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد19».

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في «إنفوجراف» نشرته وزارة الصحة، إن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 44 مليون جرعة، مع إجمالي 20 مليونًا و600 ألف شخص حصلوا على الجرعتين من اللقاحات المضادة.

وأكد العبد العالي أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة إيجابية، مشيرًا إلى ركيزتين تعتمد عليهما جهود الصحة في المرحلة المقبلة، هما وعي المجتمع باستكمال التحصين، والثانية مسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

كما أشار إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع بها، وشدد على ضرورة الالتزام بها في المواقع التي تتطلب ذلك، وعلى الجهات المسؤولية مراقبة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية.

وأثنى العالي على ما تحقق من منجزات ومكتسبات في مواجهة جائحة «كورونا»، وقال: «نحمد الله على ما تحقق من منجزات ومكتسبات نفخر بها في مواجهة جائحة كورونا، التي وصلنا إليها بدعم القيادة الرشيدة، وجهود الأجهزة المعنية واستجابة ووعي المجتمع».

وفيما يتعلق بالجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19»، دعا العالي إلى سرعة تلقي الجرعة التنشيطية لفئات خاصة، بينهم زارعو الأعضاء، والمصابون بالفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الـ60 عامًا.

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