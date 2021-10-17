بالفيديو.. مختص يكشف عن أخطر طرق الغش في سوق الإبل ويوجه نصائح للمستثمرين

الرياض - محمد عبدالله - كشف فهد السبر مستثمر ومختص في الإبل عن أخطر أنواع طرق الغش في سوق الإبل، موضحًا أن بعض أنواع الغش تؤثر على الناقة، وقد تتسبب في وفاتها بعد عام أو عامين من شرائها.

وقال السبر، لبرنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، إن فكرة الغش في الإبل استحدثت، وقديمًا ما كان هناك مجالات للكشف عن هذا العبث في الإبل، وكانت فكرة العبث يدوية وهي تمطيط أو استخدام السليكون.

وأضاف "الآن الوضع تطور ومنها أدوية تستورد من خارج الدولة ومنها الحقن وغيرها من الأمور".

وأوضح السبر أن أي تغيير في شكل الناقة الطبيعي يعد غشًّا، ومن ضمن أشكال التغيير والغش تمطيط الشفاه، أو وضع السليكون في وجه الناقة، والآن هناك حقن الفيلر في شفايف الناقة، ويتم التركيز على رأس الناقة لتغييره من وضعه الطبيعي إلى وضع آخر، مضيفًا أن البعض استفاد ماديًا من هذا الأمر ولكن سينكشف أمرهم اليوم أو غدًا؛ لأن هذا كله من أنواع الغش.

وبين أنه يمكن كشف الغش والعبث في الإبل بالعين المجردة لمن لديه خبرة، مضيفًا أن الوضع الآن تطور وهناك أجهزة لكشف العبث، وهناك مراكز مخصصة لكشف العبث في الإبل، موضحًا أن البعض يعطي الحوار وهو صغير هرمون لينمو سريعًا، وهذه الممارسات يتم عملها في مناطق خاصة ونائية لأنها غير مسموح بها.

أما عن تأثير هذه الأشياء فبين السبر أنها تؤثر على حياة الناقة، وقد تموت بعد عام أو عامين، والبعض مع مرور الوقت تظهر تأثير في وجه الناقة.

أما عن الرغبة في الاستثمار في هذا المجال فقال إن الأسعار وصلت الآن لـ20 مليون للفحل المنتج، والبعض وصل لـ15 مليون للفردية، موضحًا أن من يشتري بهذه الأسعار يكون فهدل الاستثمار والمشاركة والمنافسة في السباقات.

وتابع أن من لديه رغبة في الاستثمار في مجال الإبل ومتخوف من العبث أقول لهم إنها فئة قليلة جدًا ولا تؤثر على المجتمع وقبل الدخول في هذا المجال يجب استشارية أهل الخبرة والمعرفة، وهذا في أي مجال وليس الإبل فقط، ويجب استشارة الثقات.

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