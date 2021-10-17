بالفيديو .. استشاري: مؤشران يدلان على نهاية جائحة كورونا في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكد نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، والذي يعمل في أحد مراكز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، أنه منذ قرابة 3 أسابيع لم تصل إليهم الا حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف باهبري خلال حلوله ضيفا على برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، ان عدد الحالات الجديدة وطبيعة إصابتها تجعلنا نقول إننا وصلنا لنهاية الجائحة في السعودية.

أما عن استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقول باهبري: «أول طرق الالتزام هو ارتداء الكمامات أولا وثانيا وثالثًا»، مشددًا على ضرورة الالتزام حتى لا نسمح للفيروس من الانتشار من جديد.

وتابع: «وتجنب الأماكن المغلقة حيث تعد بيئة صالحة لانتقال العدوى».

وأشاد استشاري الأمراض المعدية بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا.

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