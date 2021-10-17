سكان حي الرمال بالرياض يشكون الإهمال.. مردم للنفايات وتجول لشباب مخالفين وكلاب ضالة

الرياض - محمد عبدالله - شكا سكان وادي السلي في حي الرمال بالرياض، إهمال الجهات المسؤولة عن المشروع الذي قالوا إنه متعثر، مؤكدين أن هناك بعض العمالة المخالفة تتجول في الحي، لساعات متأخرة.

وقال عدد من سكان الحي، في تصريحات لـ«عاجل»، إن المشروع متعثر، وبه مردم للنفايات، مؤكدين انتشار الكلاب الضالة في المنطقة.

وأشاروا إلى أن هناك بعض العمالة والشباب المخالفين يتجولون في المنطقة حتى ساعات متأخرة، كاشفين عن وجود روائح كريهة، وعدم وجود لوحات إرشادية لسلامة الموقع، بالإضافة إلى عدم وجود إنارة بالمشروع.

وأكد سكان الحي، أن «وادي السلي أصبح من مخاوفنا (..) ففي الليل يكون الوادي مظلمًا، لا نرى من بداخله يتجولون في الليل».

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