«إيفاء» تكشف حقيقة تخفيض المخالفات المرورية 20%

الرياض - محمد عبدالله - نفت المنصة الوطنية للمخالفات المرورية ‏‏‏‏‏‏«إيفاء»، وجود برنامج تحفيزي تابع لها، بعد تداول أحد الصور التي تفيد بوجود برامج تحفيزية؛ تتضمن إعفاء 20% من قمة المخالفات المرورية.

وتساءل أحد المستفيدين قائلًا: «هل الإعلان عن برنامج تحفيزي حقيقي أم لا؟»، ليرد الحساب الرسمي لمنصة «إيفاء» عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد هناك أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على منصة إيفاء. يرجى التأكد من صحة الرابط وهو، اضغط هنا».

وتداول مستخدمو وسائل الاجتماعي صورة، تفيد بوجود برامج تحفيزية على منصة «إيفاء»؛ حيث يظهر في الصورة وجود إعفاء من 20% من قيمة المخالفات المرورية، وهو ما نفته المنصة.

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