بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط الحصول على تمويل السيارة

الرياض - محمد عبدالله - كشف بنك التنمية الاجتماعية عن إجراءات واشتراطات الحصول على تمويل السيارة للراغبين بالعمل في تطبيقات توجيه المركبات من خلال مسار نشاط النقل الموجه، التابع لمنتج تمويل العمل الحر.

وشارك البنك، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، مادة تفاعلية، مرفقة مع تغر يدة جاء فيها "حقّق مصدر دخل وابدأ عملك الحر مع تمويل منتج نفاذ للسيارات".

الحصول على تمويل السيارة

وبيّن بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات والاشتراطات اللازمة للقيام بالتقديم والحصول على منتج تمويل العمل الحر "نفاذ"، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- ألا يقل العمر عن 20 عام هجري ولا يزيد على 60 عام.

- ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.

- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

- اجتياز الفحص الائتماني.

- ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرًا.

- وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

- عدم وجود مخالفات مرورية.

- التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة

- التأمين على المركبة.

وأوضح بنك التنمية أن تمويل السيارة التابع لمنتج تمويل العمل الحر هو عبارة عن منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية.

وأضاف البنك أن هذا المنتج يتيح لهذه القئات المستهدفة الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

بنك التنمية يبرز أهداف المنتج

واستعرض بنك التنمية الاجتماعية أهم وأبرز الأهداف التي يعمل على تحقيقها من إتاحة منتج تمويل العمل الحر، وتتمثل هذه الأهداف في التالي:

- تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

- فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

- رفع جودة حياة المواطن السعودي.

- دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

- الحد من الائتمان غير الرسمي.

- خفض نسبة البطالة.

وأكد بنك التنمية أنه لا يتم تمويل أي مركبة غير مدرجة ويتم تحديث أسعار وأنواع السيارات المدرجة والمعتمدة من قبل البنك بشكل دوري حسب توفرها لدى الوكلاء.

وشدد بنك التنمية الاجتماعية أنه على يشترط العمل بإحدى التطبيقات 8 ساعات يومياً وعلى أن تكون 4 ساعات على الأقل وقت الذروة مباشرة بعد استلام السيارة.

وأوضح بنك التنمية أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد، سيتم استكمال إجراءات وألية تصعيد الجهود التحصيلية المعتمدة بالبنك قبل التسجيل كمتعثر في "سمة" حتى الوصول لآخر مراحل التصعيد والمطالبات القانونية.

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