مكافحة المخدرات تعدد أضرار «الكبتاجون»: أكثر المواد تأثيرًا على العقل

الرياض - محمد عبدالله - أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن «الكبتاجون» أكثر المواد أكثر تأثيرًا على العقل، مشيرة إلى الأضرار التي يسببها «الكبتاجون» للأشخاص المتعاطين.

وقال الحساب الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على موقع «تويتر» إن «الكبتاجون» مادة كيميائية تتبع مجموعة الإمفيتامينات، تفرز عدة مواد الخلايا العصبية بالمخ والأوعية الدموية وتؤدي للإصابة بالسكتة القلبية.

وذكرت أضرار تعاطي «الكبتاجون»، والتي جاءت كالآتي:

اضطراب الحواس.

قرحة المعدة.

الفشل الكلوي.

نقص كرات الدم البيضاء.

نزيف المخ والوفاة.

يدمر الأوعية الدموية

وكشفت للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن نتائج تعاطي «الكبتاجون»، والتي جاءت كالآتي:

أفكار انتحارية.

تقلصات عضلية.

تساقط الأسنان.

ارتكاب أعمال عنف.

عدم الاستقرار النفسي.

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